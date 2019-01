Secondo il Corriere dello Sport, c'è qualcosa in più di un sogno chiamato James Rodriguez in casa Napoli: “Il Bayern, riscattandolo per 42 milioni, può poi ricederlo ad una cifra superiore per realizzare una plusvalenza; o se invece dovesse tornare al Real, non essendoci per lui posto, potrebbe accadere la stessa, identica cosa. Alzi la mano chi non si lascerebbe incantare da James, che ha avuto Ancelotti come allenatore a Madrid e poi lo ha riavuto per pochi mesi a Monaco, in Baviera, dove il colombiano fu trascinato proprio dall’allenatore del Napoli. Che lo considera, eccome, e che non ha modificato di un’oncia la stima che ha nei confronti del colombiano: ma il mercato è anche altre cose, opportunità da verificare e trattative da imbastire e volendo si potrebbe proseguire a oltranza. Ma James Rodriguez è un profilo altissimo per il quale le riflessioni sono state avviate, con la consapevolezza che ad Ancelotti un tipo del genere vada veramente a genio”