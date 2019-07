James Rodriguez rischia di diventare il casus belli dell'estate del Real Madrid: un fattore dal potenziale esplosivo nei rapporti tra il patron Florentino Perez e Zinedine Zidane, con il Napoli alla finestra pronto a capire se esiste un momento giusto per affondare il colpo. Florentino, dopo il prestito di Ceballos all'Arsenal, non vuol perdere ulteriore qualità e soprattutto non vuol cedere senza incassare cifre importanti: per questo motivo ha posto il veto sul trasferimento in prestito di James. Zidane continua a sostenere, anche pubblicamente, che la gestione del caso James non è un suo problema, sottintendendo che il colombiano non rientra nei piani tecnici. Nel frattempo, il potente Mendes, agente di James, continua a spingere per la soluzione Napoli, quella che resta più gradita al calciatore. Uno scenario che sta irrigidendo ulteriormente i rapporti tra presidente ed allenatore del Real, con il calciatore che inizia ad allenarsi, ma che spinge per andar via.



Il Napoli gioca d'attesa, consapevole che è una situazione anche da ultimi giorni di mercato: l'infortunio di Asensio ha reso Florentino ancora più statico sulle sue idee, quasi imponendo a Zidane di prendere in considerazione di integrare James nei suoi schemi. Se nell'arco dei prossimi giorni non accadrà, si arriverà al momento risolutivo: ed è lì che il Napoli giocherà tutte le sue fiches, con Mendes a fare da ponte ed Ancelotti da gran cerimoniere per portare alle sue dipendenze quel giocatore tra le linee tanto desiderato.