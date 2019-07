Secondo La Gazzetta dello Sport, la trattativa tra Napoli e Real per James va avanti ad oltranza. Le parti cercano di difendere le proprie posizioni: Florentino Perez vuole 42 milioni per la cessione definitiva, mentre De Laurentiis sarebbe propenso a pagare 10 milioni per il prestito oneroso. Il patron merengue ha incontrato Jorge Mendes a Londra: pare che Perez abbia assicurato al manager del giocatore che rivedrà la sua richiesta. Insomma, il Napoli non ha alcuna intenzione di mollare. Perché nei piani di Ancelotti il colombiano avrà un ruolo determinante nei suoi schemi e perché gli servirà per elevare il tasso tecnico della squadra.