Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli attende di conoscere il Decreto Crescita ed eventuali cessioni per provare il colpo James Rodriguez. L'attaccante colombiano ha un contratto fino al 2021 con il Real Madrid, con ingaggio da 6,5 a stagione più bonus, e la società partenopea potrebbe garantirgli un’intesa più lunga con uno stipendio più basso. Il Real, dall'altra parte, vista la necessità di realizzare le cessioni, potrebbe abbassare le pretese. Così la cifra fissata potrebbe diventare 40 milioni in un’unica soluzione o 50 con pagamento dilazionato negli anni, senza scartare l’ipotesi del prestito con diritto di riscatto. Il fantasista - conclude il quotidiano - ha intanto già dato il suo sì ad Ancelotti: con cui al Real Madrid realizzò 17 gol e 18 assist dopo lo straordinario Mondiale in Brasil. Si tratterebbe, nel caso, di un'operazione stile Gonzalo Higuain nel 2013 con Rafa Benitez.