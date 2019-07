Enrique Cerezo, presidente dell’Atlético Madrid, è stato intervistato al quotidiano Marca:

“C’è sempre stata un buon rapporto con il Real e con tutti i club spagnolo. Quando ci interessa un calciatore, ne parliamo e ci consultiamo ma ciò non vuol dire che vengano meno patti o l’armonia con Real Madrid, Siviglia o Cordoba. La vita è così, se ci piace un calciatore andiamo e chiediamo informazioni”



Possibilità reali di firmare James Rodriguez?



“In questo momento non lo so, James è un buon calciatore e all’Atletico piacciono sempre i buoni calciatori. In questo momento non so dire se arriverà perchè io non lo so”