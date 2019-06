Come racconta il Corriere dello Sport, James Rodriguez ed il Napoli sono già d’accordo su tutto: “Il tempo di un briefing, di una rilettura complessiva di tutti quei sì - diritti di immagine inclusi - e una volontà secca e netta che vale come opzione inattaccabile per il Real. Il Real Madrid sogna che succeda ancora altro, che si possa andare al di là di quei quaranta milioni richiesti al Napoli. Possono bastare i sei milioni e mezzo per cinque anni che il Napoli è disposto a riconoscergli, l’affare ha capisaldi già tracciati: prestito oneroso (anche a dieci milioni di euro), semmai biennale, con rinnovo del contratto per James Rodriguez, e scadenza dunque nel 2024, e obbligo del riscatto (a ventisette milioni) nell’estate del 2021”