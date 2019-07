Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli continua la battaglia dialettica col Real Madrid per James Rodriguez: "Florentino ha fissato il prezzo del colombiano a 42 milioni e non accetta altre condizioni. De Laurentiis martedì ha ribadito che vuole James solo in prestito. E ieri dalle colonne di Marca, da sempre vicino al Real, sono partite dure critiche all’indirizzo del presidente del Napoli. Trattativa chiusa? Sembrerebbe di sì al momento, ma la pista che porterebbe il colombiano all’Atletico è lastricata da dubbi e incertezze. Per Simeone è un’opzione, non una primarietà. E Adl aspetta, convinto sempre che la preferenza del giocatore a tornare con Ancelotti possa essere la carta decisiva"