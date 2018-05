Sempre più vicini, come due calamite che si attirano a vicenda. Un'attrazione inesorabile, quella tra Jorginho e il Manchester City. Guardiola ha letteralmente perso la testa per il regista del Napoli, e da settimane spinge per chiudere la trattativa. Oggi, dal ritiro della Nazionale, a precisa domanda l’Italo brasiliano ha glissato, ammettendo però che un contatto telefonico con Ancelotti, nuovo allenatore azzurro, ancora non c’è stato.



FUMATA BIANCA - Dopo un iniziale offerta da circa 30 milioni di euro, rispedita senza mezze misure al mittente da De Laurentiis, le parti hanno continuato a parlarsi. La prima richiesta del Napoli per il cartellino del giocatore era di 60 milioni: una cifra importante, considerata eccessiva dagli inglesi. I contatti sono però proseguiti ininterrottamente, con l’agente di Jorginho, Joao Santos, a fungere da collante. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com il Manchester City avrebbe deciso di fare un passo verso il Napoli, arrivando ad offrire poco più di 45 milioni di euro più bonus. De Laurentiis non vuole fare sconti, ma potrebbe cedere a quota 50 o poco più. Intanto tra il giocatore e i Citizens è già tutto fatto: contratto quinquennale con un ingaggio di circa 4 milioni di euro all’anno. Un accordo, questo, non difficile da raggiungere: Jorginho, grato al Napoli e a Sarri per quattro stagioni vissute da protagonista, è però convinto della sua decisione di abbracciare Guardiola e di tentare un’esperienza in Premier League. Le parti sono vicinissime: la tanto attesa fumata bianca potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, quando anche le fatiche in Nazionale saranno terminate.



NUOVO PIVOT - Giuntoli è già al lavoro su più tavoli per trovare la pedina giusta per sostituire l’italo brasiliano. Al momento i nomi sul taccuino del ds partenopeo sono tre: Paredes, Fabian Ruiz e Torreira. Profili diversi, certo, ma tutti approvati da Carlo Ancelotti. Per lo spagnolo del Betis manca davvero poco: l’intesa con il giocatore è stata raggiunta, la trattativa con gli andalusi per uno sconto sulla clausola rescissoria da 30 milioni è a buon punto. Discorso simile per l'argentino dello Zenit, con il quale è stato trovato un principio di accordo, ma la richiesta dei russi per il cartellino (circa 35 milioni) è considerata eccessiva. Non tramontata ma al momento meno calda la pista Torreira, che rimane comunque un profilo gradito, per cifre e potenzialità del giocatore, alla società azzurra.