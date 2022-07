Prosegue il ritiro del Napoli a Dimaro. Secondo giorno di allenamento per la squadra in Trentino che è scesa in campo sia questa mattina che oggi pomeriggio. Ai 17 calciatori già presenti si è aggiunto Lobotka che però non si è allenato ancora con il gruppo.



Nella sessione del pomeriggio è mancato Juan Jesus. Il difensore brasiliano non si è allenato e ha lasciato Dimaro perché ha raggiunto la moglie in dolce attesa.