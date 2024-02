Napoli, Juan Jesus cammina scalzo sul prato del Maradone a causa dell'antidoping

Sono passate due ore da Napoli-Barcellona quando all’improvviso si vede Juan Jesus camminare scalzo in mezzo al campo: El Chiringuito, la famosa tv spagnola, ha notato il curioso episodio, e ha scoperto che il difensore brasiliano ex Inter e Roma doveva sbrigare i controlli antidoping ma non gli veniva da andare in bagno, e allora si è fatto un giretto per il Maradona scalzo per favorire la minzione.



C’è chi beve l’acqua e, soprattutto, chi ne approfitta per concedersi una birra ghiacciata, Juan Jesus si è affidato a questo sistema per urinare e permettere di svolgere il consueto test.