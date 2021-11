Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spartak Mosca in Europa League. Le sue parole:



OSIMHEN - "Mando un abbraccio a Osimhen, Demme, Politano, i ragazzi a casa. Dopo la sconfitta contro l'Inter sappiamo come e dove dobbiamo migliorare. Abbiamo dimostrato negli ultimi minuti ciò che siamo noi".



CALCIO IN RUSSIA - "Ho già giocato in Russia, non penso le temperature possano incidere. Conta solo riscaldarsi bene, come ci mettiamo in campo e l'impegno".



LA PARTITA - "Possiamo e dobbiamo vincere così da passare il turno. Poi concentriamo al meglio le nostre forze per le gare successive".



L'ATTEGGIAMENTO - "Siamo un gruppo completo, bravi giocatori, bravi ragazzi. Abbiamo delle assenze ma anche cambi all'altezza. Abbiamo preparato la partita al meglio e chi indossa la maglia del Napoli deve dare il 100% anche nelle difficoltà".



DIFESA - "L'Inter è una grande squadra, non ci sono errori difensivi. Koulibaly, Rrahmani stanno facendo benissimo. Non è una questione solo difensiva, anche di centrocampisti e attaccanti che ci aiutano. Siamo la difesa meno battuta del campionato, stiamo facendo bene e dobbiamo fare ancora tanto".



INTESA - "L'intesa è buona, i compagni sono tre giocatori fortissimi. Sono tranquillo, se dovessi giocare domani sarei pronto ad aiutare la squadra".



SPALLETTI - "Conosco Spalletti da tanto. Lui e il suo staff ci aiutano a migliorare sempre più, in campo e nella vita. Lui è il nostro dodicesimo giocatore".