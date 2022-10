Nel post partita di Roma-Napoli, ha parlato Juan Jesus a Dazn. Ecco le sue parole.



“Ovunque ho giocato mi sono sempre fatto trovare pronto, sono un professionista corretto. Faccio sempre il meglio per la mia squadra anche se gioco 5’. Oggi siamo stati bravi perché la Roma è fortissima sui calci piazzati e dovevamo fare ancora più attenzione”.



"Sull’occasione che ho avuto stasera ho tirato malissimo. Ci ho provato ma ero troppo gasato e ho sbagliato, l’importante è che la squadra abbia vinto”.



“Quest’anno c’era tanta gente che non credeva in noi ma siamo un gran gruppo. Io sono uno dei più anziani qui ma siamo tutti sereni, miglioriamo partita dopo partita e dobbiamo continuare così. Ci sono tante squadre forti ma dobbiamo pensare a noi, il destino dipende da noi e siamo sulla strada giusta”.