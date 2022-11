Arrivato in punta di piedi, a parametro zero lo scorso anno, Juan Jesus ha saputo diventare protagonista in questo Napoli. Quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente, sia lo scorso anno con l'assenza di Koulibaly che in questo avvio di stagione con lo stop di Rrahmani.



Spunta una voce di mercato che lo porterebbe fin da subito lontano da Napoli. Infatti, stando a quanto riporta il portale turco Fotomac, il Galatasaray sarebbe alla ricerca di un difensore centrale e Juan Jesus potrebbe rappresentare un'occasione per il mercato di gennaio. La valutazione è di 4 milioni di euro e il contratto del difensore brasiliano scadrà a luglio 2023.