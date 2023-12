, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Braga. Queste le sue parole in sala stampa dal Konami Training Center di Castel Volturno:- "Quella di domani sarà una partita in cui ci giocheremo tanto, il passaggio del turno. Al di là del risultato le ultime tre abbiamo dimostrato di essere in crescita. Quattro mesi fa eravamo campioni d'Italia. Piano piano stiamo ritrovando la fiducia giusta. Nell'ultima partita contro la Juve abbiamo giocato bene e dobbiamo continuare a crescere contro il Braga trovando vittoria e gol".- "Ci manca fare gol e ci manca vincere. A volte siamo meno lucidi rispetto allo scorso anno ma con il lavoro queste cose torneranno. Abbiamo già iniziato a dare segnali importanti. Spero che domani arrivi la vittoria, serve trovare la serenità giusta perché vincere in casa dà fiducia a noi, al pubblico, alla città".- "Conosco il mister da tanto e la carica che ci sta dando, la consapevolezza che non siamo giocatori finiti. Stiamo sistemando alcune piccole cose in campo, lo fa a modo suo perché ogni allenatore ha il suo modo di gestire le squadre. Si vede già il cambio importante in noi. Dobbiamo continuare e non farlo solo per 50 minuti. Con la Juve abbiamo sprecato un'occasione importante e loro hanno segnato. Con le vittorie sarà tutto più facile".- "Sono cambiate tante cose per noi, per la società, per i tifosi. Quando vinci dopo 33 anni le aspettative crescono, quindi ci si aspetta la vittoria tutti gli anni. Nell'inconscio uno pensa 'Ho vinto, va bene così'. Però i ragazzi hanno sempre lavorato, chi va in campo siamo noi e dobbiamo rispondere noi. Ci manca di mettere più impegno, tranquillità e le vittorie arriveranno con pazienza. Il calcio è così: se si vince nessun problema, se perdi gira tutto per il lato sbagliato. Dobbiamo essere sereni perché i momenti brutti passeranno e arriveranno quelli belli".- "Il Braga è una buona squadra, molto organizzata, ha giocatori veloci. Domani daremo il massimo in campo, a prescindere dal risultato che cercheremo. Resta molto importante la gara per passare la fase a gironi".