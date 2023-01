La diciottesima giornata di Serie A parte con il botto. Al “Maradona” si affrontano infatti il Napoli capolista e la Juventus seconda in classifica – insieme al Milan – distante sette punti dalla vetta. Allegri cerca la nona vittoria consecutiva per riaprire definitivamente la corsa al primo posto, ma secondo i betting analyst in quota prevale il segno «1» - uscito in sette delle otto gare interne dei partenopei in campionato – a 1,95 contro il 4 del colpo bianconero che a Napoli manca dal 2019. Nel mezzo il pari, fissato a 3,40. Nonostante la Juve arrivi da 8 clean sheet consecutivi, il No Goal, a 1,86, è leggermente in ritardo sul Goal offerto a 1,83. Per quanto riguarda invece i protagonisti del match, occhi puntati sui due centravanti: il capocannoniere del campionato Victor Osimhen, offerto marcatore a 2,20 e il grande ex del match, Arkadiusz Milik visto in rete a 4,25 volte la posta.