Anche Altafini divide in due il popolo napoletano, tra chi è pronto a riabbracciare il mister che gli ha fatto accarezzare il sogno tricolore e chi invece lo condanna dopo il suo passaggio alla Juventus in estate. “Non so come finirà Napoli-Juve, spero che vinca il Napoli. Core ingrato? Higuain è stato venduto alla Juve, non io. Sarri non è un traditore, penso che una persona non debba essere etichettata come traditrice. Quando si vuole andare via, bisogna andare via". Per vedere come reagiranno basta aspettare domenica sera alle 20.40 l'entrata in campo di Maurizio Sarri e la sua passerella verso la panchina.