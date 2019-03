Il dodicesimo uomo in campo. Una volta. La Doce, quella che trascina il Boca Juniors in giro per il Sudamerica, per intenderci, in Italia, tra alcune big, sembra non esserci più. Cori contro la società, contro i programmi dirigenziali, contro le scelte di mercato: ci si schiera contro chi gestisce il club per cui si fa il tifo. E le Curve, che hanno il compito di trascinare anche il resto dello stadio, si scoprono sole. Già, perché il resto dello stadio, gli altri tifosi che condividono la medesima fede, cantano proprio contro le Curve. Lo si è visto ieri sera all'Allianz Stadium, lo si vede a Napoli, lo si vede a Roma: il tifo è spaccato.



CASA JUVE - Nella notte di Kean, in cui il 2000 bianconero ha trascinato la Juve nella vittoria sull'Udinese, il sottofondo è stato un botta e risposta continua tra le due anime dello Stadium. ​Spaccatura netta, forte, che ha creato un'atmosfera surreale. La Curva Sud ha scioperato fino al 39esimo minuto, proseguendo nella propria battaglia sul caro biglietti in vista di Juve-Atletico Madrid, quando poi ha iniziato a incitare. Al che, il resto dello stadio ha coperto di cori e offese gli ultras bianconeri: "Siete un pubblico di m...a, andate a c....."il messaggio lanciato. Con la Curva che ha risposto a muso duro, chiudendo poi con un 'Tutti a mangiare' indicando i tifosi da salotto. CASA NAPOLI - ​Anche a Napoli la situazione è calda. Da una parte chi si schiera contro il presidente De Laurentiis, dall'altra gli alleati del numero 1 del club partenopeo. Giovedì sera, nella sfida contro l'RB Salisburgo, i soliti cori contro la proprietà, cancellati dall'altra anima del Napoli e del San Paolo, cominciando a fischiare le parole ostili della frangia ostile a DeLa.



CASA ROMA - Anche a Roma, sia in casa Lazio che in casa Roma, la situazione è divisa. Tra i biancocelesti c'è chi sta contro Lotito e chi è al suo fianco; tra i giallorossi, invece, c'è una spaccatura interna: in questo momento sembrano tutti uniti contro la proprietà, ma in Curva Sud, nell'ultimo derby, c'è stata una rissa tra due gruppi. Il tifo che unisce? Non proprio. La Doce che trascina? Sì, in Argentina.