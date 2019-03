In questo campionato non era mai accaduto: per la prima volta la Juventus affronta un match da sfavorita e, soprattutto, non si tratta di una partita qualsiasi. Al San Paolo, contro il Napoli secondo in classifica, la squadra di Allegri parte da dietro nelle quote, offerta a 3,00 volte la scommessa sul tabellone Snai. Sulla valutazione degli analisti ha probabilmente influito il fatto che, tutto sommato, un ko dei bianconeri inciderebbe poco sulla corsa scudetto, nella quale la Juve conduce con un sontuoso +13 sugli azzurri. Dunque il pronostico spinge maggiormente sugli uomini di Ancelotti che, tra l'altro, sono ancora imbattuti in casa: il loro successo viaggia a 2,40, mentre si punta a 3,15 su un pareggio. All'andata finì 3-1 per la Juve, grazie anche a una doppietta di Mandzukic, che giocherà anche domenica ed è dato a 18,00 per un'altra doppia firma. La sfida del gol, comunque, riguarda principalmente Cristiano Ronaldo (seppure in forse) e Arkadiusz Milik, dati a 2,50 e 3,00 per una rete. C'è però un'altra chiave di lettura da considerare: Napoli e Juve sono le due migliori difese della Serie A, pertanto un finale contratto, con meno di tre reti (esito Under) è visto come probabile a 1,73.