C'è anche Aaron Ramsey tra i convocati della Juventus per il big match di domani alle 18 contro il Napoli. Prima chiamata per Moise Kean e per i giovani Miretti e Soulè. Fuori dalla lista Chiesa e i sudamericani Danilo, Alex Sandro, Bentancur, Cuadrado e Dybala; out anche i due infortunati Arthur e Kaio Jorge.



Ecco l'elenco completo



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.



Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pellegrini, Bonucci, Rugani, De Winter.



Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Kukusevski, Miretti.



Attaccanti: Morata, Kean, Soule.