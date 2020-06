Napoli-Juventus, polemiche al via prima ancora del fischio d'inizio. Ma questa volta, campo e scelte arbitrali non c'entrano nulla. Prima polemiche per l'inno, deludente la performance del cantante Sergio Sylvestre che si inceppa a metà esibizione. Poi è bufera sulla coreografia virtuale utilizzata dalla Rai per riempire gli spalti dell'Olimpico, vuoto per l'assenza dei tifosi causa coronavirus. Curve da una parte azzurra e dall'altra bianconera per le due squadre, in mezzo sfondo rosso per il logo della Coppa Italia: la coreografia non convince e crea molta confusione visiva, poco fruibile soprattutto per chi soffre di problemi alla vista come il daltonismo. Il web non perdona e si scatena: i migliori commenti e meme nella nostra gallery.