Il big match della 18esima giornata di Serie A che vedrà Napoli e Juventus affrontarsi il prossimo 13 gennaio al Maradona di Fuorigrotta è stata indicata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive come gara con "elevati profili di rischio"



La valutazione, riporta l'Ansa, è emersa nel corso dell'ultima riunione dello scorso 4 gennaio. In seguito agli scontri fra ultras del Napoli e della Roma di ieri, tuttavia, un ulteriore approfondimento, con eventuale aggiornamento delle prescrizioni portando a una "maggiore severità", è stato richiesto direttamente dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e verrà completato nella prossima riunione in programma dopodomani.