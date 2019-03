Rosario Lo Bello parla del fatto di Meret su Cristiano Ronaldo: “Se c'è la VAR perché Rocchi non è andato a guardarla? Non capisco il suo comportamento", dichiara a Radio Marte. Secondo me dovrebbe essere stabilita una nuova regola con una o due chiamate obbligatorie. Il mezzo tecnologico deve servire a togliere ogni dubbio, se c'è va usato perché Rocchi non l'ha fatto?"