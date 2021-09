Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso del Napoli e ha ridotto la squalifica di Victor Osimhen da due a una giornata, trasformando la seconda in 15mila euro di multa. Pochi minuti dopo il comunicato che ha ufficializzato la possibilità di Spalletti di avere a disposizione l'attaccante nigeriano per la gara di sabato con la Juve, l'hashtag #Osimhen è schizzato in trend topic su Twitter e i tifosi bianconeri si sono scatenati contro la decisione del Giudice.



