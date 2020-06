Mancano solo due giorni e scenderanno in campo Napoli contro Juventus allo stadio Olimpico di Roma. ​La finale di Coppa Italia sarà arbitrata da Daniele Doveri.



Doveri è al suo primo Napoli-Juventus in carriera, così come dirigerà per la prima volta una finale di Coppa Italia. Per il Napoli il bilancio complessivo con Doveri conta 13 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. In questa stagione, però, lo score non è stato proprio positivo: 1 vittoria contro il Cagliari (0-1), 1 pareggio a reti bianche contro il Torino e la sconfitta di campionato in casa contro l'Inter (1-3).