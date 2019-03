Sfide da 10, nonostante ci sia un 24 nel bel mezzo. Quella di domani sera sarà anche la sfida tra Dybala e Insigne: per motivi diversi, entrambi alle prese con una stagione fatte di luci e ombre. Che più o meno si equivalgono. Come racconta La Gazzetta dello Sport, Paulo arriva alla gara dopo il gol che ha salvato Allegri e consegnato ai bianconeri una vittoria fondamentale a Bologna, volta anche ad esorcizzare l'attesa per il San Paolo, praticamente inesistente. E Lorenzo? Con calma, ce l'ha fatta anche lui. Ed è alla prima sfida da capitano e da nuovo leader del Napoli.