Luca Toni, ex attaccante della Nazionale, dagli studi Rai, ha parlato di Cristiano Ronaldo in vista della sfida delle 21, finale di Coppa Italia contro il Napoli: "Sono d'accordo con De Ligt, è difficile che Cristiano sbagli due partite. Nelle finali è decisivo, ha una possibilità per tornare a vincere".