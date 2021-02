In carriera Michele Pazienza ha vestito le maglie sia del Napoli che della Juventus. È stato dunque interpellato da Calcio Napoli 24 alla vigilia della sfida di domani allo stadio Maradona. Queste le sue parole: "Sono i risultati a formare gli spogliatoi, se arrivano è tutto più semplice. Serve una scossa però, in questi casi serve praticità che porta ad essere sereno e a giocare in base alle qualità dei singoli, senza soffermarsi troppo sui tatticismi. Solo così si può ritrovare lo spogliatoio, e con esso i risultati: magari anche con una prestazione brutta, la Juventus ha superato l’Inter in Coppa con una prestazione brutta ma serviva il risultato. Questa deve essere la mentalità che deve avere il Napoli".