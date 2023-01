Prima contro seconda: venerdì 13 gennaio Napoli-Juventus sarà l’anticipo di lusso della diciottesima giornata di Serie A, con i campani che alla Stadio Maradona possono portarsi a +10 dai bianconeri e la squadra di Allegri che sa di dover sfruttare il momento favorevole per provare ad avvicinarsi alla capolista. Al ritorno in campo dopo Qatar 2022 Osimhen e compagni hanno fallito già il big match contro l’Inter, passo falso che potrebbe essere messo alle spalle in caso di successo contro una squadra che viene da otto vittorie senza subire gol. Anche se la strada è ancora lunga per i campioni d’Inverno, senza dubbio venerdì sera ci sono in palio tre punti che potrebbero essere decisivi per la lotta Scudetto: le quote dei bookmaker tengono conto dell’ottimo stato di forma dei bianconeri, ma davanti al proprio pubblico il Napoli parte favorito a quota 1.97, contro il successo della Juventus a 4.10. Spalletti ed Allegri si sono già scambiati qualche parola a distanza, un confronto che si annuncia di fuoco ma che potrebbe terminare anche con un pareggio che è proposto a 3.45. Sarà una gara bloccata secondo quelli che sono i pronostici della vigilia: l’esito Under 2,5 vale quota 1.77, contro l’ipotesi che saranno segnati più di tre reti a 1.95. A 1.81 invece l’ipotesi che entrambe le squadre riescano a trovare la via del gol. Tra i possibili marcatori del match Victor Osimhen è in prima fila a quota 2.60, ma anche Khvicha Kvaratskhelia è ambizioso di mettere la sua firma nel big match a 3.50. Le gioie bianconere potrebbero arrivare con Arek Milik, proposto in gol contro la sua ex squadra a 3.50.