Napoli-Juventus è già nella storia. Questo perché la partita del Diego Armando Maradona sarà anche l'ultima di Andrea Agnelli presidente bianconero in carica. Solo mercoledì 18 gennaio, infatti, si insedierà il nuovo CdA con Gianluca Ferrero presidente, all'intento dell'assemblea degli azionisti. Si conclude quindi così la parentesi di Agnelli presidente, con 9 scudetti, 5 Coppe Italia, 5 Supercoppe italiane e il rimpianto della Champions sfumata per due volte in finale. Ora inizia tutta un'altra stagione...