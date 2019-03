Napoli-Juventus è il posticipo che chiude la 27esima giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 20.30, di seguito tutti gli episodi da moviola.



NAPOLI – JUVENTUS

ROCCHI di Firenze

TONOLINI – TEGONI

IV: PICCININI

VAR: IRRATI di Pistoia

AVAR: SCHENONE





PRIMO TEMPO



25'- Espulso Meret: errore clamoroso di Malcuit, che sbaglia il retropassaggio al suo portiere mettendo in movimento Ronaldo. Meret ostacola il portoghese al limite dell'area e viene espulso, Napoli in 10: non si capisce se c'è o meno il tocco su CR7.



3' - Manata lieve di Hysaj sul volto di Emre Can, Rocchi ferma tutto ed assegna punizione alla Juve sulla trequarti destra.​