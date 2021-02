Alle 18 il ritorno della partita che, all'andata, non si è giocata. Ilattende allola, fresca finalista di Coppa Italia, che ha sconfitto il club partenopeo nella, vinta 2-0 dalla banda di Pirlo, con le reti di Ronaldo e Morata.Ilarriva dal ko contro ile dall'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Atalanta, con la panchina diche resta traballante; laarriva tra 2-0 consecutivi in Serie A e prova, ora, a centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato, cosa mai successa in questa stagione.Lorenzo, capitano del, ha sul groppone il rigore sbagliato, sull'1-0, nella Supercoppa; Federicoha segnato 3 dei suoi 5 gol in questa Serie A nelle ultime 3 trasferte.