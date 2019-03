Domenica sera la sfida riguarderà i vertici della classifica, benché il primo posto non paia in questo momento in discussione. La capolista Juventus può conquistare un altro pezzo di tricolore a Napoli ma, un po' a sorpresa, gli analisti Stanleybet.it la danno sfavorita per la prima volta in questo campionato. Sul giudizio influiscono probabilmente alcuni impacci recenti dei campioni d'Italia e il fatto che il loro pensiero sia già rivolto al ritorno in Champions contro l'Atletico Madrid; fatto sta che il Napoli è avanti, a 2,45, contro il 3,00 assegnato al successo della Juventus e il 3,15 della «X». Va anche detto che il San Paolo negli ultimi dieci anni non è stata terra di conquista per i bianconeri, che dal 2010 hanno vinto solo due volte, con due pareggi e ben cinque sconfitte. Sfida del gol tra Milik e Ronaldo (in forse però, per un problema alla caviglia). Sono i due attaccanti che segnano di più in rapporto ai minuti giocati: una rete ogni 103 minuti per Milik, una ogni 113 per Ronaldo. In quota è più probabile la rete del portoghese, a 2,00 contro il 2,50 del polacco.