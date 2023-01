Il Napoli per allungare di nuovo, la Juventus per rientrare definitivamente nella lotta per lo scudetto. Quello dello stadio Diego Armando Maradona, che apre la diciottesima giornata di Serie A, è uno di quei match che possono fare la storia di un campionato. La capolista, dopo aver iniziato male il 2023 perdendo a San Siro, si è riscattata contro la Sampdoria e, nelle quote, parte in pole position contro i bianconeri che arrivano invece da otto vittorie consecutive senza subire reti: il segno «1» nell'anticipo del venerdì sera vale 2 volte la posta con la Juventus che parte invece a 4,25; in mezzo, il pareggio a 3,30. Il capocannoniere del campionato, Victor Osimhen, sfida la difesa meno battuta: in quota si preferisce l'Under a 1,75 all'Over a 1,95, distanze simili anche tra Goal (1,77) e No Goal (1,97),nonostante la Juve non incassi un gol in campionato dall'8 ottobre. Il nigeriano è ovviamente il maggiore indiziato a mettere la firma su Napoli-Juve (3,00), seguito da Kvaratskhelia, da Simeone e dall'ex Milik,tutti a a 3,50, e da un trio formato da Lozano, Kean e Raspadori a 4,00. Sabato, sia il Milan che l'Inter, scenderanno in campo conoscendo i risultatidel big match. Dopo la gara delle 15 tra Cremonese Monza, alle 18toccherà ai rossoneri impegnati al Via del Mare contro il Lecce. Dopo il pari subito in rimonta dalla Roma e l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino, il riscatto della squadra di Pioli in Salento vale 1,60, con il pareggio a 4,00 e l'«1» a 5,75. Ancora più sbilanciate le quote per il successo dell'Inter sul Verona a San Siro: l'«1» è a 1,28, con «X» e «2» rispettivamente a 6,00 e 9,75. Non è iniziato bene il 2023 della Lazio: sconfitta a Lecce, pareggio in casa contro l'Empoli. Domenica alle 12.30 i biancocelesti cercano la prima vittoria del nuovo anno in casa del Sassuolo: al Mapei, il «2» si gioca a 2,20, seguito dall'«1»a 3,20 e dal pareggio a 3,60. Alle 18, invece, toccherà all'Atalanta ospitare la Salernitana: la vittoria di Bologna ha restituito fiducia ai nerazzurri di Gasperini, il bis contro i granata paga 1,40. Infine la Roma, che all'Olimpico attende la Fiorentina: i tre punti giallorossi a 2,00, con i viola che su Snai si assestano a 3,80 e il pareggio a 3,50.