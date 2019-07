Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss, il portiere del Napoli Orestis Karnezis ha dichiarato: "La passione dei napoletani è qualcosa di unico. Il nostro sogno è vincere qualcosa di importante. Sono onorato di far parte di questo gruppo perchè è formato da uomini e da amici ancor prima che da professionisti. Questo è un aspetto molto importante per raggiungere dei risultati".



SUI TIFOSI - "Quest'anno abbiamo la certezza, anche con lo stadio rinnovato, che la gente ci seguirà in massa al San Paolo e ci conferirà quella carica fondamentale per arrivare lontano".



SU MANOLAS - "Devo dire che Manolas lo conosco bene ed è un grandissimo difensore. La Società sta lavorando per rinforzare la rosa e oltretutto abbiamo già un gruppo di qualità che vuole essere ancora più competitivo".



SULLA DIFESA - "Credo che Manolas-Koulibaly rappresenti una delle coppie difensive più forti in assoluto e sono certo che entrambi sapranno infondere una serenità non solo a noi portieri ma a tutta la squadra"