Orestis Karnezis, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di TvLuna al termine dell'amichevole persa dagli azzurri per 2-1 con il Benevento.



Queste le sue parole: "Abbiamo iniziato a lavorare molto bene, queste amichevoli servono solo per mettere minuti nelle gambe. I tifosi danno sempre grande entusiasmo e li ringraziamo per il supporto che danno".