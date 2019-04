Orestis Karnezis migliore in campo per il Napoli nel match con il Genoa., così come certificato dai voti dei quotidiani:



Gazzetta - 6,5. Meno male che ci ha messo del suo il portiere greco, altrimenti la serata per questo Napoli sarebbe stata nera del tutto. Prestazione determinante.



Il Mattino - 7. Con l’arrivo della primavera esce dal letargo senza mai dare l’impressione di essere ancora assonnato. Allora è vero: il Napoli ha proprio tre portieri titolari. Se gli azzurri non vanno ko nella gara col Genoa è merito delle sue mani. Parate decisive sulle ripetute conclusioni da parte di Pandev e soci.



Corriere dello Sport - 7. Salva due volte da grande su Pandev ed anche su un quasi tentato autogol di Maksimovic. Incolpevole sullo schiaffo di Lazovic. Bel rientro.