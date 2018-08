Secondo Repubblica, Carlo Ancelotti ha già definito l'undici con il quale il suo Napoli affronterà la prima di campionato, con il neo-acquisto Ospina subito convocato: "Con la Lazio, però, dovrebbe accomodarsi in panchina. Carlo Ancelotti, infatti, intende schierare Orestis Karnezis contro i biancocelesti considerando che la trattativa per il colombiano si è conclusa soltanto in extremis. Il portiere greco ha lavorato molto sull’aspetto psicologico in questa settimana. L’obiettivo è ritrovare la tranquillità per cancellare gli errori commessi contro Liverpool e Wolfsburg. La Lazio è l’occasione migliore per tornare protagonista e cancellare la diffidenza nei suoi confronti. Ancelotti verificherà oggi gli ultimi dubbi di formazione, ma le idee sono abbastanza chiare". A centrocampo sono attese le novità principali: Marek Hamsik sarà confermato in regia, con Allan ma probabilmente con Piotr Zielinski dal 1'. Il polacco ha smaltito il problema alla caviglia e potrebbe essere preferito nel ballottaggio con Fabian Ruiz. Più certezze nel tridente: Milik confermato al centro, al suo fianco Insigne e Callejon che dovrebbe spuntarla su Dries Mertens: "Il belga, del resto, è stato l’ultimo a rientrare dalle vacanze post Mondiale e quindi deve migliorare la sua condizione fisica. Ha già mostrato grande determinazione contro il Wolfsburg, quindi potrebbe rappresentare l’arma in più per cambiare la partita nella ripresa con la sua imprevedibilità. Può sostituire Milik come centravanti o giocare assieme al centravanti prelevato dall’Ajax".