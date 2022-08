I buoni rapporti tra Napoli e Chelsea potrebbero favorire il trasferimento di Kepa in azzurro. Da Jorginho a Koulibaly, passando per Bakayoko, adesso potrebbe essere il momento dell'estremo difensore basco, che ha bisogno di rilanciarsi e la piazza partenopea rappresenterebbe il luogo ideale dove farlo.



Secondo quanto riportato da As, il passaggio di Kepa al Napoli sarebbe molto vicino, i suoi agenti sono quotidianamente in contatto con la dirigenza azzurra da una settimana e oggi può essere il giorno decisivo per decidere il futuro. Prestito, i club discutono sulla divisione dello stipendio, con il Napoli pronto a pagare circa 2 milioni dell'ingaggio totale del calciatore. Spalletti ha chiesto l'arrivo di un portiere e Kepa sarebbe l'obiettivo numero uno.