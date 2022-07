L'obiettivo numero uno in casa Napoli oggi si chiama Kepa Arrizabalaga. Dopo la lunga ricerca di un portiere con esperienza internazionale la scelta sembra essere sempre più vicina, con l'estremo difensore del Chelsea pronto a vestire l'azzurro.



Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, il Napoli è ad un passo da Kepa e sta definendo i dettagli dell'operazione: prestito secco e il Chelsea pagherà il 70% dell'ingaggio, almeno 6 milioni di euro. Il club di De Laurentiis per il portiere investirà circa 2,3 milioni di euro. Si tratta sui bonus con i Blues che ne vorrebbero tre complessivi per obiettivi di squadra in campionato e Champions League. La trattativa si può sbloccare la prossima settimana con Kepa che arriverebbe a Villa Stuart per le visite mediche prima di aggregarsi al gruppo di Spalletti.