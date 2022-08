Sono otto gli acquisti effettuati dal Napoli fino ad ora e ieri è andata in scena la presentazione di tutti i nuovi volti di fronte a 37 mila tifosi azzurri. Il mercato del club di De Laurentiis, però, non è finito qui perché adesso il presidente vuole mettere a segno il grande colpo, la ciliegina sulla torta che arricchirebbe il grande entusiasmo della piazza già ritrovato grazie agli ultimi innesti e al rendimento nelle prime due giornate. Il colpo da novanta si chiama Keylor Navas, finito in cima alla lista del ds Giuntoli oltre un mese fa. Meret non dà troppe garanzie e Spalletti ha chiesto un nuovo portiere di livello internazionale da tempo.



NAVAS IN ARRIVO - Proseguono, intensi, i contatti tra Napoli e PSG. Keylor Navas è pronto per arrivare ai piedi del Vesuvio e sia lui che la famiglia hanno già chiesto informazioni sulla città. Tutto ruota attorno alla parte economica, dato che il portiere costaricano percepisce un ingaggio eccessivamente alto per i conti del Napoli. Così ecco l'intervento da parte del club parigino che ha bisogno del suo addio per dare spazio a Donnarumma. Si lavora sulla rescissione del contratto e la conseguente buonuscita che il PSG pagherà a Navas per permettergli di firmare al ribasso in azzurro. Pronto un biennale da 3,5 milioni l'anno con dei risparmi sulle cifre lorde generate dal Decreto Crescita. Siamo ormai alle battute finali, presto i transalpini accontenteranno il calciatore. Chiusura ad un passo, dunque, con Keylor Navas che si appresta a diventare un nuovo calciatore del Napoli.