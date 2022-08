È tornato l'entusiasmo tra i tifosi che domani risponderanno presenti in tanti al Maradona in vista della prima casalinga contro il Monza. Le trattative per gli azzurri però non sono concluse qui. Perché c'è ancora il nuovo portiere nel mirino, dato che Meret non dà troppe garanzie.per portare l'estremo difensore ai piedi del Vesuvio.- Nella conferenza stampa di oggiRiferimento a Keylor Navas, per il quale manca solo l'intesa economica con i parigini. Si lavora sulla buonuscita da dare al calciatore, che così accetterebbe un ingaggio più basso con il Napoli su una base di un biennale con opzione sul terzo.- Intanto, che vedrà impegnato il PSG in trasferta contro il Lille. Dalla Francia emergono dolori lombari per il costaricano.. Il Napoli continua a lavorare con l'obiettivo di portare a traguardo la trattativa nei prossimi giorni.