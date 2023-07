L'addio di Kim Min-Jae al Napoli è ormai imminente: il Bayern Monaco lo aspetta. Tra oggi e domani il difensore sudcoreano svolgerà le visite mediche per conto dei bavaresi, ultimo passaggio propedeutico al pagamento della clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore con la società azzurra, che ha scadenza al 15 luglio.



LE CIFRE - Al Napoli andranno 58 milioni di euro per Kim, che firmerà un contratto quinquennale con il Bayern (fino al 2028) da oltre 5-6 milioni di euro netti a stagione, in netto miglioramento rispetto ai 2,5 netti percepiti in Campania.



CACCIA AL SOSTITUTO - Ufficializzata la cessione del sudcoreano, Aurelio De Laurentiis si muoverà per regalare a Rudi Garcia un valido sostituto, con diversi nomi sul tavolo del presidente del Napoli: Giorgio Scalvini dell'Atalanta, Roger Ibanez della Roma, Max Kilman del Wolverhampton, Ko Itakura del Borussia Monchengladbach e Robin Le Normand della Real Sociedad.