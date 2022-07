È la giornata di Kim Min-jae, il secondo acquisto del Napoli in questa sessione di calciomercato. Dopo una lunga trattativa alla fine arriva la chiusura, il sudcoreano approda in azzurro dal Fenerbahce, pagato 19 milioni e 500 mila euro. Le 100 pagine di contratto sono state lette, i nodi sono stati sciolti e adesso è pronto per l'ufficialità.



Kim è arrivato poco prima delle 12 all'Aeroporto di Fiumicino. Dopodiché il viaggio verso Villa Stuart, a Roma, dove è arrivato verso le 13. Adesso le visite mediche prima del tweet che annuncerà il suo ingaggio come nuovo calciatore del Napoli. Al termine delle visite andrà in direzione Castel di Sangro, dove si unirà alla squadra in ritiro.