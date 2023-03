In pochi la scorsa estate, dopo l', pensavano che ilriuscisse a rimpiazzare il difensore in modo adeguato. Difficile, se non impossibile, visto il valore che aveva raggiunto il centrale senegalese con la maglia azzurra addosso, leader in campo e nello spogliatoio. Eppure Cristiano, riuscendo a portare al Maradona un giocatore che seguivano già da almeno un paio d'anni e che dopo pochi mesi dal suo arrivo si è già rivelato come un affare, economico e anche tecnico:e.Già nell'estate 2021, infatti, il piano del club del presidente De Laurentiis era proprio di andare sul sudcoreano in caso di addio di K2. Un'ipotesi che è stata rinviata di 12 mesi, quando l'assalto del Chelsea è diventato realtà e allora iche legavano Kim al Fenerbahce si sono trasformati in un'opportunità da cogliere. Da allora a oggi,. Tanto che adesso- valevole solo per l'estero - inserita nel contratto di Kim firmato a luglio.Una cifra che sembrava alta, ma che è. Ilè stato più volte accostato al classe '96 e l'ipotesi che in estate possa fare sul serio per lui è tutt'altro che remota. Per questo motivo a Napoli sono già al lavoro con gli agenti di Kim perattualmente in scadenza 2025, con opzione per due altre stagioni,. Primi contatti già partiti, il Napoli non vuole farsi soffiare il gigante coreano.