In casa Napoli è tempo di darsi da fare per quanto riguarda la costruzione della squadra che avrà a disposizione Gattuso dalla prossima stagione. Prima di pensare agli acquisti vanno sistemati alcuni rinnovi.



Tra questi c'è quello di Zielinski. Il Napoli è pronto a blindarlo e presto si sederanno al tavolo l'agente del giocatore e lo stesso club con un accordo che sembra vicinissimo. Intanto il Napoli ha dovuto respingere l'offerta da parte del Liverpool, con Klopp che voleva portare il centrocampista polacco in Premier. Così De Laurentiis ora vuole prolungargli quanto prima il contratto con l'aggiunta di una clausola da 100 milioni di euro. Lo riporta Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport.