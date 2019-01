Secondo quanto riferisce Tuttosport, per la fine della settimana prossima il Napoli ed il Genoa dovrebbero mettere nero su bianco per Kouamé. In questo momento De Laurentiis è a Los Angeles e Preziosi ad Hong Kong. Anche per questo motivo i due non hanno avuto ancora modo di chiudere l’affare. Anche perché c’è ancora una piccola distanza. Il Napoli offre 18 più 2 di bonus, mentre il Genoa chiede 25 milioni di euro secchi. Sarà facile trovare una soluzione intermedia tra le parti. Anche perché qualche pericolo dall’estero incombe: l'Everton.