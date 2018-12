Kalidou Koulibaly ha recentemente rinnovato il suo contratto con il Napoli, che ha voluto l'ennesimo prolungamento per allontanare i top club. Secondo Rai Sport, nel nuovo accordo non c'è alcuna clausola di risoluzione, ma tra le parti vige un accordo morale: il difensore senegalese partirà solo per offerte da circa 150 milioni.