Intervenuto ai microfoni di Sky Sport il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly ha parlato della vittoria per 2-0 ottenuta in Champions League contro il Liverpool: “È stata una partita difficile dato che loro venivano da cinque vittorie consecutive. Siamo stati bravi a portarli verso il nostro gioco. Manolas? Dobbiamo abituarci a giocare insieme dato che sono tornato tardi dalle vacanze. Il pubblico? Do il 200% per questi tifosi, mi danno un amore incredibile.Voglio portare il Napoli più in alto possibile. Le ovazioni mi fanno piacere, ma devo restare concentrato in partita”.