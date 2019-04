Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato dopo la doppietta decisiva nel match contro il Chievo ai microfoni di Sky Sport: "Qui abbiamo sempre avuto difficoltà. Volevamo vincere perché da qualche settimana in campionato eravamo in difficoltà, volevamo mettere le cose a posto, ora pensiamo a giovedì".



Cosa servirà con l'Arsenal? "Sappiamo di dover giocare al nostro livello, quando lo facciamo giochiamo bene come oggi. Siamo fiduciosi, possiamo fare qualcosa di bello giovedì".



Sulla disattenzione nel finale: "Volevamo mantenere la rete inviolata, era importante per la fiducia. Lo vedremo nei video domani questo gol. Noi non dovremo subire gol per qualificarci".



Sulla riunione di squadra nel ritiro di Verona: "Sappiamo cosa abbiamo fatto giovedì, siamo arrabbiati. Vogliamo mostrare un altro volto del Napoli, come in altre belle partite quest'anno. Se facciamo la nostra partita possiamo battere chiunque".



Il tuo ultimo gol era allo Stadium. "Da inizio stagione cercavo il gol, oggi ho avuto la fortuna di segnarne due. Ora siamo concentrati sull'Arsenal".



Quante possibilità avete? "Tutte le possibilità. Siamo una squadra con talento, giocatori di livello. Non abbiamo ansia, ma sappiamo di dover mettere pressione. Giovedì saremo pronti".