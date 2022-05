De Laurentiis chiama, Koulibaly e Fabian Ruiz non rispondono. Secondo Il Mattino, il difensore senegalese e il centrocampista spagnolo hanno rifiutato di spalmarsi negli anni gli ingaggi come proposto dal Napoli: a questo punto è difficile che restino, il club deve tagliare per rifondare la squadra e attende offerte.